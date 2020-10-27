〈美股早盤〉市場持續消化多空消息 美股開盤漲跌不一

歷經 9 月初以來最糟糕的一天後，市場仍持續消化大選和疫情消息，美股週二 (27 日) 開盤狹幅震盪，主要指數漲跌不一，道瓊工業指數跌 20 點或 0.1%，那斯達克指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.05%，費半漲 0.3%。

週一 (26 日) 批准 Amy Coney Barrett 為聯邦最高法院大法官後，直到大選結束後的 11 月 9 日前，參議員將能暫時離開參加競選活動，意味著虛耗已久的紓困案談判暫時告一段落，也讓大選前達成刺激方案的期望落空。

近期美國和部分歐洲國家的確診數持續走高，加上美國刺激措施陷入停滯，引發人們對經濟復甦腳步不穩的擔憂，華爾街主要指數週一 (26 日) 跌至近 4 週低點。

根據約翰霍普金斯大學 (John Hopkins University) 數據，美國週一 (26 日) 新增確診逾 6.2 萬例，目前累計確診來到 867 萬例，累計死亡超 22.5 萬人。

經濟數據部分，美國 9 月耐用品訂單連續 5 個月增長，月增率達 1.9%，優於市場預期，主要由運輸設備所帶動。

截至台北時間週二 (27 日)21 時許：

道瓊指數下跌 20.61 點或 - 0.07%，暫報 27664.77 點

那斯達克上漲 14.72 點或 0.13%，暫報 11373.66 點

標普 500 指數上漲 1.77 點或 0.05%，暫報 3402.74 點

費半上漲 7.15 點 0.31%，暫報 2315.60 點

台積電 ADR 上漲 0.08% 至每股 86.80 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.784%

紐約輕原油上漲 0.41% 至每桶 38.72 美元

布蘭特原油上漲 0.37% 至每桶 40.61 美元

黃金上漲 0.03% 至每盎司 1906.20 美元

美元指數下跌 0.21% 至 92.845 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：Investing.com)



焦點個股：

賽靈思 (XLNX-US) 早盤上漲 11.42％，至 127.63 美元。

超微 (AMD) 週二 (27 日) 宣布以 350 億美元、全股票交易方式收購賽靈思，預計交易於明年底完成。

根據收購協議，賽靈思股東每股普通股將獲得約 1.7 股 AMD 普通股，也就是賽靈思每股收購價來到 143 美元，較 10 月 26 日收盤價溢價 24.8%，合併後，AMD 股東權益將占 74%，賽靈思股東占 26%。

默克 (MRK-US) 早盤上漲 0.53％，至 79.26 美元。

Q3 財報關鍵數據：

營收：126 億美元，年增 1%

(Non-GAAP) 淨利：44.3 億美元，年增 14%

(Non-GAAP) 每股淨利：1.74 美元，年增 15%，高於 Refinitiv 預期的 1.44 美元

(Non-GAAP) 毛利率：74.8%，高於去年同期的 75.9%

2020 年全年財測：

上調全年營收範圍至 476 億美元至 486 億美元，含 1.5% 的匯率負面影響

下調 GAAP 每股淨利 (EPS) 範圍至 4.55-4.65 美元

上調 non-GAAP EPS 範圍至 5.91-6.01 美元，含 2.5% 的匯率負面影響

開拓重工 (CAT-US) 早盤下跌 1.9％，至 160.10 美元。

Q3 基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收：99 億美元，年減 23%，高於 Refinitiv 預期的 97.98 億美元

每股淨利：1.22 美元，年減 54%，高於 Refinitiv 預期的 1.16 美元

營業利潤：9.85 億美元，年減 51%

營業利潤率：10%，去年同期為 15.8%

每日關鍵經濟數據：

美國 9 月耐用品訂單月增率初值報 1.9%，預期 1.0%，預期 0.5%

綠線：美國耐用品新訂單月增率，藍線：耐用品新訂單年增率 (圖：Zerohedge)

美國 8 月 FHFA 房價指數月增率報 1.5%，預期 0.7%，前值自 1.0% 上調至 1.1%

台北時間晚間 22:00 將公布美國 10 月諮商會消費者信心，預期 101.9，前值 101.8

台北時間晚間 22:00 將公布里奇蒙 Fed 製造業指數，預期 18.0，前值 21.0

華爾街分析：

安聯投資管理 (Allianz Investment Management) 高級投資策略師 Charlie Ripley 表示，因未能達成全面刺激方案，本週股市將繼續下跌。

安聯認為，隨著大選之日逼近，達成刺激方案的可能正一天一天消散，加上圍繞疫情和選舉結果的不確定性為投資人帶來壓力，預計市場波動還將持續。

信安環球投資 (Principal Global Investors) 首席策略師 Seema Shah 表示，該公司目前正在關注新冠確診數，以及各國如何應對疫情，並稱政府停下經濟重啟腳步轉向封鎖措施，這項舉動嚇壞了市場。

針對美國疫情，Shah 認為外界擔憂美國即將步入歐洲後塵，若美國境內有任何一地實施封鎖措施，將會重創市場信心。