車用新品量產出貨 閎暉Q3雙率雙升 每股賺0.22元寫5年新高

閎暉今 (26) 日公布財報，受惠車用產品進入量產，加上營業費用調整有成，第 3 季雙率雙升，稅後純益 1326 萬元，較上季虧轉盈、年減 18.2%；每股純益 0.22 元，寫近 5 年來單季新高。

閎暉第 3 季營收 4.52 億元，季增 43.49%、年減 30.67%；毛利率 20.34%，季增 10.93 個百分點、年增 3.9 個百分點；營利率 3.41%，較上季由虧轉盈、年增 3.09 個百分點。

閎暉前 9 月營收 12.06 億元，年減 29.63%；毛利率 6.58%，年減 7.45 個百分點；營利率 - 17.37%，虧損較去年同期大幅增加；稅後虧損 3.96 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 6.6 元。

閎暉受大環境衝擊，積極提升車用營收比重，加上過去車用基期低，發展逐漸產生效益，每年業績雙位數穩定成長，近 5 年來營收比重已從 20-30% 提升至 52%。

閎暉近期開發出汽車玻璃、塑膠模組及環保製程相關新技術應用，產品均已進入量產，法人認為，閎暉短期仍受美中貿易戰、疫情等因素影響，車用營收比重難進一步攀升，不過今年全年仍可維持 5 成以上。

閎暉日前通過私募現增案及完成補選 2 席董事，其中，被動元件大廠華新科 (2492-TW) 股權由 15% 躍升至 26%，取代光寶科 (2301-TW) 成第一大股東，且華新科董事長焦佑衡擔任閎暉新董座，將推動閎暉加速轉型、擴大營運模式、提升核心競爭力。