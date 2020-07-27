閎暉關閉中國子公司認列損失 上半年虧損4.09億元 每股虧6.82元

閎暉 (3311-TW) 受到新冠肺炎疫情影響，訂單下滑，加上關閉中國子公司認列損失，上半年稅後虧損 4.09 億元，虧損較去年同期大幅增加，每股虧損 6.82 元。

閎暉第 2 季營收 3.15 億元，季減 28%、年減 37.62%，毛利率 9.41%，較上季負轉正、年減 1.83 個百分點；營利率 - 15.62%，較上季虧損收斂、與去年同期相當；稅後虧損 858 萬元，較上季、去年同期都減少許多，每股虧損 0.14 元。

閎暉上半年營收 7.54 億元，年減 29%；毛利率 - 1.67%，較去年正轉負；營利率 - 29.84%，虧損較去年增加。

閎暉中國深圳子公司旭榮公司主要生產手機按鍵、遊戲機產品、智慧鎖模組及汽車 3D 玻璃車用鑰匙等，不過前年遭遇美中貿易戰，客戶要求轉移產線，今年初又遇上新冠肺炎，導致訂單大幅下滑，為確保資源有效運用，現有訂單生產消化完畢後，預計今年底前依法關廠，估損失金額約 3.63 億元。

閎暉關閉中國廠後，產能剩台灣廠與馬來西亞廠，其中，馬來西亞廠以生產汽車零組件為主，總經理黃俊傑日前表示，雖然新冠肺炎疫情衝擊汽車市場，訂單能見度低，預期疫情趨緩後，汽車需求可望逐步提升。

閎暉日前公告，將辦理私募現增，發行股數不超過 900 萬股，應募人暫定以華新科 (2492-TW) 為主，預計本周五 (31 日) 召開股臨會。若華新科全數認購，股權將由 15% 躍升至 26%，將取代光寶科 (2301-TW) 成第一大股東。