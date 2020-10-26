〈台經院看景氣〉三大產業營業氣候測驗衝高 製造業創逾2年來新高

台灣經濟研究院今 (26) 日公布 9 月製造業、服務業和營建業營業氣候測驗點，同步寫波段新高，其中，製造業來到 99.96 點，月增 1.06 點，不僅連 5 月上揚並創 2018 年 8 月以來新高，服務業則連 6 月上揚來到 97.13 點，月增 0.53 點，創 2019 年 6 月以來新高，而營建業也止跌轉升至 111.19 點，月增 4.14 點，創 2010 年 5 月以來高點。

台經院說明，製造業廠商認為，當 (9) 月景氣為「好」比率為 31.2%，月減 5.4 個百分點，「壞」的比率為 20.1%，月增 1.3 個百分點，其中紡織業、成衣及服飾業、化學工業、化學製品業、橡膠製品業、鋼鐵基本工業以及機械設備製造修配業看好當月景氣的比例較高，而電子機械業對當月景氣看法則呈現兩極，看好與看壞比例皆將近 30%，主要是因部分電子產業 9 月營收增幅較 8 月減緩。

而製造業對於未來半年，看好廠商月減 12.2 個百分點至 15.1%，看壞比率月減 1.8 個百分點至 22.1%，其中，成衣及服飾業、電力機械業和電子機械業對未來半年景氣看法較為悲觀。

服務業方面，證券業、保險業有超過 70% 的廠商看壞當月景氣，僅運輸倉儲業較看好，對於未來半年，包括運輸倉儲業、電信服務業、證券業和餐旅業者對未來半年景氣看好的比例較高，其餘廠商則多以持平看待。

台經院說明，由於暑假旺季結束，影響國人外出旅遊和餐飲消費頻率，加上振興券效益逐漸轉淡，餐旅業者看好當月景氣的比例，不如上月。

整體來看，台經院提醒，近期歐洲疫情再度復燃，歐洲多數國家的單日新增病例數甚至突破 3、4 月時第一波疫情的高峰，加上美國新一輪財政刺激計畫仍未達成協議，將使未來景氣復甦的不確定性仍高。