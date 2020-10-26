ESG投資何其多 聯邦投信：兩大優勢看好短債

當前時局已邁入第四季，市況仍不甚明朗，聯邦投信表示，2020 下半年為多事之秋，不確定性因子仍多，在此動盪時局之下，聯邦投信看好 ESG 浪潮，但面對 ESG 投資種類眾多，聯邦投信表示，因為短期實質利率穩，也就是說，距離到期日近較不受匯率影響、利率敏感度也較低等兩大優勢，因此看好短債投資潛力。

聯邦投信表示，全球不確定因素仍多，雖中印衝突對市場的影響力已顯著降低，但還有三大不確定因子：(1) 11/3 美國總統大選、(2) 美國財政政策僵局、(3) 中美科技戰，而中美科技戰短期內發生機率較高同時影響也較大。此外，二次疫情於秋冬發生機率將上升，是否再度爆發影響將金融市場，近期甚至出現英國脫歐的變數，都可能對市場帶來另一波衝擊。

聯邦投信進一步表示，正因市場動盪，全球 ESG 投資正夯，ESG 投資主題可以降低風險與波動，看好 ESG 債擁有穩波動、好品質等優勢，推出「聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金」，預計於 11 月 2 日起開始募集至 11 月 13 日止。此基金的配置組合中，投資等級債佔 80% 以上，藉以穩中求好，增加穩定收息機會，此外，此次推出短期債，投資時間只要三年，目標週期明確，有利資金運用。

為什麼看好短期債？聯邦 2023 年到期全球 ESG 優質債券基金預定經理人余政民指出，根據 Bloomberg 資料顯示，短期實質利率自 2015 年至 2020 年年初皆維持正數，大多穩定在 1~2% 之間上下震盪、表現平穩，雖於今年初因疫情影響短時間內下滑，但至 9 月底前短期實質利率已經迅速回升至 1.3755%；相較之下，長期實質利率在疫情爆發前僅維持於 - 1~1% 之間，而受到疫情衝擊之後更是一路下滑至 - 1.354%，顯見其弱勢。

此外，余政民分析，投資人持有三年期債券每年報酬率約 0.85%，而延長投資年期獲得的報償溢酬卻非常有限。從彭博巴克萊 MSCI 美元公司債 ESG 債券指數表現來看，投資超過三年之後，多增持一年報酬僅多 0.226% 不到；若再多增持三年，也就是持有 6 年的話，報酬僅增加 0.6%！從投資人角度來看，顯然持有短期債的 CP 值更好。

余政民表示，目前市場雖逐漸回溫，但復甦的速度減緩，Fed 實施平均通膨 2% 的目標，並預告在 2023 年底之前維持低利率，全球主要債券利率水準來到低檔，採取寬鬆政策可緩解殖利率大幅攀升的壓力。由於低利率趨勢不變，積極布局才能使投資人突破當前低利投資困境，債券市場仍將具吸引力。