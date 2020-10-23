三大法人合賣4.79億元 聯手大買長榮近3.2萬張

台股今 (23) 日下跌 18.21 點，收在 12898.82 點，成交值 1516.55 億元，三大法人外資及陸資賣超，投信、自營商買超，合計賣超 4.79 億元，個股方面則大舉買超長榮 (2603-TW) ，共買 31924 張。

至於 ABF 載板概念股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) ，今天遭到法人調節，股價全收黑，三大法人聯手賣超欣興 1.1 萬張。

今天外資及陸資賣超 27.69 億元，投信買超 4.42 億元，自營商買超 18.48 億元。期貨市場方面，外資期貨多單口數減少 2464 口，未平倉合約口數為 28897 口。

外資今日在集中市場買超較多個股為，長榮、華邦、彩晶、旺宏、宏碁、陽明、新光金、國喬、燿華、台達化；外資今日在集中市場賣超較多的個股為，聯電、大同、力麗、欣興、玉山金、群創、兆豐金、富邦金、永豐金、鴻海。

今天投信在集中市場買超較多的個股為，聯電、華邦電、長榮、中興電、鴻海、華通、奇鋐、旺宏、中信金、敬鵬；今天投信在集中市場賣超較多的個股為，南亞科、瀚宇博、欣興、智邦、群創、定穎、為升、金像電、晶電、安集。

今天自營商在集中市場買超較多的個股為，長榮、群創、旺宏、彩晶、華邦電、晶豪科、國喬、宏碁、中興電、友達；今天自營商在集中市場賣超較多的個股為，大同、新光金、微星、聯電、日月光投控、泰金寶 - DR、台新金、王道銀行、南電、寶成。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，今天盤中以中小型股較有表現，顯示多方資金未棄守台股，下周蘋果公告財報將牽動台股走勢，值得投資人留意。