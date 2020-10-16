台股站不回12800點 三大法人賣超43億元 外資連三賣

台股今 (16) 日在美股走弱、台積電法說行情失靈影響下，加權股價終場下跌 77.45 點，收最低 12750.37 點，失守十日線、周線翻黑，成交值約 1853 億元，三大法人合計賣超 43.29 億元，其中外資連三賣，今再大砍台股 31.74 億元。

觀察籌碼面，外資連三天提款台股，今再站在賣方，投信則買超 5.55 億元，自營商也賣超 14.48 億元，三大法人土洋對作，盤勢將持續膠著。

台積電法說雖繳出亮眼成績單，但庫存高檔議題引發外資論戰，今法說行情失靈，股價平盤震盪，終場跌 0.8% 收 449 元；相關供應鏈包括帆宣、漢唐、家登、盟立、弘塑、辛耘等，盤中也同步走弱收黑。

鴻海今舉辦科技日活動，將與裕隆合資成立鴻華先進公司，進軍電動車市場，鴻海盤中一度漲逾 1%，但終場漲幅略微收斂，收在 78.6 元；大立光股價也回穩，一度重回 3000 元大關，但終場漲幅也收斂，收在 2965 元。

其他權值股方面，聯發科及聯電持續回檔整理，分別下跌 1.3%、2.8%；金融及傳產類股互有漲跌，包括富邦金、中鋼、中租 - KY、統一超等均在盤面上表現；瑞昱、矽力 -KY、穩懋、友達、群創等多檔賣壓相當沉重。

法人表示，近期受國際疫情、美國大選等不確定因素影響，使台股在萬三關卡前近關情怯，加上成交量能降溫，估短期盤勢將呈現高檔震盪走勢，待量能放大後，才有機會蓄勢向上挑戰萬三。