台股量縮退守5日線 外資轉賣 三大法人賣超28.43億元

美股周一全面下挫，台股今 (20) 日同步走軟，蘋概等電子股普遍表現不佳，台積電尾盤遭摜壓跌逾 1%，中小型股持續獲資金青睞，加權指數終場下跌 45 點，收 12862 點，力守在 5 日均線之上，不過，成交量能僅不到 1500 億元，為 10 月以來最低量，外資再度轉賣超，三大法人合計賣超 28.43 億元。

觀察籌碼面，外資昨日回頭大買台股 127 億元後，今日又轉為賣超 20.16 億元；投信則買超 3.6 億元；自營商賣超 11.86 億元，三大法人合計賣超 28.43 億元。

昨日強勢的蘋概三王今日隨即軟腳，台積電在終場前遭遇賣壓襲擊，跌幅擴大至 1.4%，收最低價 451 元；鴻海、大立光一路在平盤附近遊走，終場雙雙收小漲。其他蘋概股普遍回檔，包括玉晶光、臻鼎 - KY、華通、TPK-KY、美律、鴻準、可成等，均震盪下挫。

觀察其他盤面焦點，高速傳輸介面晶片廠祥碩獲外資重申加碼投資評等，目標價上看 2250 元，激勵今日股價亮燈漲停，收在 1655 元；SK 海力士將以 90 億美元收購英特爾 NAND Flash 等事業，群聯、威剛、創見等模組廠可望受惠，今日股價均在盤上表現；ABF 載板雙雄南電、欣興同步受資金青睞，終場股價上漲近 3%。

全球新冠肺炎疫情有重燃跡象，多頭搶進防疫概念股，口罩股恆大、康那香勁揚 3%-5%；疫苗廠國光生、高端疫苗同步吸引資金進駐；懷特、美時、亞諾法、合世、中天、豪展、保瑞等漲勢也不俗。

法人認為，近期類股輪動快速，受美國總統大選及疫情等不確定性因素增加的影響，加上 13000 點套牢賣壓沉重，使得量能不易有效提升，預期台股將於五日線附近盤整。