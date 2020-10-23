〈台股盤後〉大盤開高走低收黑下跌18點 周線上漲148點

台北股今 (23) 開高走低，終場下跌 18.21 點或 0.14%，以 12898.82 點作收，成交量萎縮到 1516.56 億元，唯周線收紅，上漲 148.45 點或 1.16%。證券分析師黃漢成指出，在台、美股進入財報周前，市場觀望氣氛重，造成量能萎縮。

國泰證期顧問處協理簡伯儀則指出，今天盤中以中小型股較有表現，顯示多方資金未棄守台股，下周蘋果將公告財報，將牽動台股走勢，值得投資人留意。

台股早盤開盤上漲 28.09 點，以 12945.12 點開出，最高 12963.26 點，最低 12875.23 點，終場大盤指數下跌 18.21 點或 0.14%，以 12898.82 點作收，成交量量能進一步萎縮到 1516.56 億元。

今天電子股成交比重高達 68%，收盤三大權值股的表現上，台積電 (2330-TW) 下跌 3 元或 0.66%，以 452 元作收，成交量 18687 張；大立光 (3008-TW) 收盤價報 3180 元，較昨日上漲 40 元或 1.27%，成交量放大為 795 張；而鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 0.1 元或 0.12%，收在 80.7 元，成交量萎縮為 18407 張。

蘋果 iPhone 12 年度旗艦機種今日開賣，帶動相關零組件股走高，包括大立光、玉晶光 (3406-TW)、晶技 (3042-TW)、台郡 (6269-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、興能高 (6558-TW) 等股價收紅，華邦電 (2344-TW) 更以漲停 17.4 元作收。

簡伯儀說，今天漲升力道較強的蘋果概念股，主要集中新進入供應鏈或在供應鏈中市占提升的個股，但下周還是要注意蘋果財報，目前台股表現仍以區間震盪為主。

至於 ABF 載板概念股欣興 (3037-TW)、南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 今天股價全部收黑。