〈台股盤中〉萬三前觀望氣氛濃 量縮高檔震盪個股表現空間大 力守5日線

台股今 (21) 日面臨 13000 點的壓力，市場觀望氣氛濃厚，大盤指數雖然力守平盤，權值股台積電與大立光強勢撐盤，面板族群也有不錯表現，不過指數仍開高走低，預估量僅 1600 億元，午盤前漲幅持續收斂。

台股集中市場加權股價指數今天早盤開在 12889.88 點，最低 12889.88 點，最高 12942.12 點，預估全場成交值為 1600 億元。

證券分析師黃漢成指出，台股成交值未能放大，主要來自美國總統選舉將近，其確定性引發市場投資人觀望，且加權指數接近 13000 點壓力相對沈重，盤勢由個股表現。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股處於 5、10 日線的糾結態勢，上檔賣壓不輕，指數表現上顯示為高檔震盪整理格局，投資人應留意下周蘋果財報，及 iPhone 新機銷售狀況。

今日盤面表現以 OTC 較強勢，顯示多頭主力現階段並未出場；盤面上蘋果概念股康控亮燈漲停，晶技、台積電、大立光上漲，但 EMS 廠鴻海 (2317-TW)、臻鼎 - KY(4958-TW) 下跌。

另外，今日 TPCA 展開展，精成科 (6191-TW)、嘉聯益 (6153-TW)、華通 (2313-TW) 及敬鵬 (2355-TW) 走高，牧德 (3563-TW) 今天也將發表新產品，盤中出現股價爆量急拉的走勢。