調查：疫情之下 明年永久性「在家辦公」人數將增加一倍

在新冠肺炎 (COVID-19) 疫情期間，有許多企業實施了員工「在家辦公」的模式，根據美國調研機構 ETR 的一項調查顯示，隨著生產力逐步提高，預計到 2021 年，全球永久在家辦公的人數將增加一倍。

ETR 在 9 月份針對全球來自不同產業的 1200 名資訊長 (CIO) 進行了調查。調查中顯示，這些資訊長對於 2021 年的業務前景表示了更加樂觀的看法，他們預估明年技術預算將增長 2.1%，相較今年受新冠肺炎防疫封鎖措施的影響，技術預算下跌了 4.1%。

此外，這些資訊長也預估，到 2021 年，永久性遠距辦公的員工人數將占公司員工總數的 34.4%，高於疫情爆發前的 16.4%。目前全球員工總數中約有 72% 正在進行遠距辦公。

在新冠肺炎疫情的衝擊，以及相關的防疫封鎖措施下，有更多人在家辦公，或是進行線上學習。根據羅技 (Logitech) 先前發布的數據顯示，全球估計有 10 億人在家辦公。

另一方面，在 ETR 的調查報告中顯示，有 48.6% 的資訊長認為，自從開始遠辦公距以來，公司生產力已經有所提高，只有 28.7% 的受訪者表示生產力仍下降。從不同產業來看，電信、金融和保險業的 IT 部門報告的生產力得到了大幅提升，而能源、公用事業和教育部門則沒有明顯的增加。

ETR 首席參與策略師 Erik Bradley 在接受採訪時表示，這些生產力指標證明了遠距辦公是有效率的，因此，認為永久性遠距辦公將會持續增加。