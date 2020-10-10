跟進WFH勞動模式！微軟開放員工半數時間選擇在家上班

微軟 (MSFT-US) 發言人週五證實，公司本週通知員工，他們將可有更大彈性選擇在家工作 (WFH)，即使返回辦公室工作很安全。

《The Verge》先前已報導微軟這項新準則，所有員工都可以在不超過 50% 的時間內進行遠程工作，也可向主管提出申請並取得核准後全時遠程工作，或即使調派到新地點，工資也會根據地理位置調整。

先前微軟向美國員工表示，遠程工作時限到至少明年 1 月。

微軟發言人聲明，「本週我們向內部分享了準則，為員工提供一些選擇，以提前計畫何時可安全回到工作岡位。我們的目標是藉著員工的投入、數據和我們支持個人業務需求的承諾，有意識地發展與改善我們的工作方式。」

微軟將新政策稱為「混合模式」，有別於其他科技公司採用的全面永久性在家工作，如推特 (TWTR-US)，比較貼近臉書 (FB-US) 近期的遠端工作政策。

臉書允許員工取得主管同意後在家工作，調派至其他地點的工資也會調整。臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 5 月時預期，未來 5 至 10 年間公司將有 50% 員工以遠程方式工作。

然而，微軟內某些職位仍將需到現場工作，例如數據中心管理職。新政策對每個員工的適用方式有所不同，端視其工作性質。

根據最新報導的數據，微軟旗下雇員超過 16.6 萬人。