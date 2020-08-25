分析師：受惠5G iPhone和在家辦公 蘋果股價有望持續上漲

蘋果 (AAPL-US) 的市值在近期衝上 2 兆美元大關，股價持續強勢，金融機構 D.A. Davidson 董事總經理兼高級研究分析師 Tom Forte 表示，受惠於蘋果可能發布一系列 5G 智慧型手機，以及全球遠距辦公和線上學習的趨勢，蘋果股價有望持續攀升。

蘋果在近期成為第一家達到 2 兆美元市值的美國上市公司，Forte 表示，在蘋果尚未推出 5G iPhone 的情況下，就實現了 2 兆美元市值，是件了不起的成就。此外，他也表示，隨著即將推出的 5G iPhone 有望為智慧型手機業務帶來正向成長，蘋果股價將持續表現良好。

蘋果目前在全球的出貨量僅次於華為和三星，消息指出，蘋果計劃推出 4 款 5G 系列手機，具有 3 種不同的尺寸的螢幕。不過，報告中也表示，蘋果面臨 4 個星期到 2 個月的生產延遲。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，以及相關的防疫封鎖，有更多人在家辦公，或是進行線上學習。Forte 援引羅技 (Logitech) 上個月發布的數據表示，全球估計有 10 億人在家辦公。受惠於消費者持續遠程工作和遠距學習，不僅能促使 iPhone 銷量強勁，同時也將能帶動蘋果的平板電腦、筆記型電腦的需求。

蘋果也宣布拆股，股東的每 1 股股票可再分到 3 股新股，降低股價也使投資者更容易負擔得起蘋果公司的股票。

Forte 表示，由於拆股，股票有可能繼續攀升。該機構此前曾將蘋果目標股價從 355 美元上調至 480 美元，而蘋果目前的交易價格已高於 500 美元。

大摩則是在日前將蘋果的目標價從 431 美元上調至 520 美元。大摩表示，受惠於服務部門持續增長和 5G iPhone 的推出，在 2021 財年蘋果有望出現兩位數的營收成長。