〈亞太電5G開台〉首家以28GHz毫米波開台 目標5年內虧轉盈

亞太電 (3682-TW) 今 (22) 日 5G 開台，為台灣首家提供 28GHz 毫米波頻段的業者，董事長呂芳銘表示，28GHz 將同時拓展個人用戶與企業端，未來個人用戶與企業端營收比重將趨於平均，且亞太電每年虧損以 5-10 億元逐步收斂，目標 5 年內可由虧轉盈。

呂芳銘指出，全球有 123 家業者，在 42 個國家推投資毫米波網路，其中，美國為最先推出毫米波網路的國家，後續日本、南韓也相繼推動，預期 2022 年毫米波市場規模將上看 452 億美元，年複合成長率 26%。

呂芳銘說，5G 要達到超低延遲，需要 28G 毫米波網路，雖然毫米波在全球終端應用上還有很多限制，但手機已開始支援毫米波，未來會爭取更多相關應用商機。

他表示，亞太電為台灣首個推出 28GHz 毫米波的電信商，在全台 28 個據點設置網路體驗區，雖然 28GHz 的網路涵蓋率較 3.5GHz 頻段小，不過速度優於 3.5GHz 頻段，且許多應用服務都在固定環境下運作，因此開台初期提供毫米波網路。

另外，28GHz 頻段也將拓展至企業專網領域，亞太電鎖定 6 大垂直領域，包括智慧製造、智慧交通、智慧醫療、智慧娛樂、智慧能源及智慧零售，目前已導入半導體業、石化業、封測業等。

總經理黃南仁指出，從亞太電營收比重來看，個人用戶占比超過 7 成，預期隨著未來 5G 應用服務陸續出爐，5 年內個人用戶與企業端的營收比重將分別達 5 成，每年虧損將逐步收斂，目標 3-5 年內營運轉虧為盈。

呂芳銘在開台之際也感謝 3 個人，第一是鴻海 (2317-TW) 集團創辦人郭台銘，積極推動數位應用、智慧應用；第二為台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠，感謝過去雙方在 4G 時期的合作；第三為遠傳 (4904-TW) 董事長徐旭東，具備策略眼光，提供 5G 合作機會。