亞太電攜杰思國際娛樂 Gt TV首場5G 4K多視角演唱會10/17亮相

亞太電 (3682-TW) 今 (14) 日宣布，攜手全球最大華語音樂發行商杰思國際娛樂，將於 10 月 17 日在 Gt TV 及三創生活園區舉辦「潮流新聲 無限可能」Gt TV 首場 5G 4K 多視角演唱會，進行線上及線下串聯，並邀請多位歌手同台演出。

此次演場會邀請《狼人殺》新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合 Limi 同台演出，用戶將一次體驗電音、嘻哈、民謠多種曲風，透過 Gt TV 還可自選喜愛偶像視角，在家也能零時差體驗演唱會「搖滾區」的沉浸感。

亞太電表示，5G 時代將帶來更廣泛的應用，而網路品質更是影響影音體驗的關鍵，亞太電信響應政府政策，透過共頻共網合作，提升網速，未來 5G 網速極速理論值最高可達 1Gbps；此外，針對用戶使用介面進行優化，攜手更多內容和平台業者合作，豐富 5G 加值應用，提供消費者嶄新的 5G 服務和體驗。

亞太電指出，由杰思國際娛樂與亞太電共同打造 4K 多視角直播演唱會，透過 5G 網路，多機採集現場訊號，並將採集到的內容快速回傳。用戶將打破實體演唱會的時空限制，消費者也不再受限導播的單一視角，且零時差觀賞線上與線下演唱會，讓演唱會型式有了全新變革。

亞太電指出，因應 5G 世代，旗下 Gt TV 全面改版，在介面、內容和終端三面向進行升級，其中，介面色系改成洗鍊沉穩的黑色，提升質感；增加「首頁影音推薦」、「我的最愛」功能，消費者可即時掌握最新資訊，客製化收納自己喜愛的內容。

內容方面，推出「5G Zone」專區，主打明星多視角直播演場會、4K 高畫質兒童劇團等精彩內容；在終端方面，除可透過手機、平板收看，同時新增 BenQ、SAMPO、PHILIP、AOC 等大廠的智慧電視，消費者不必外接電視盒，即可讓電視連上網，下載更多的應用程式 APP，輕鬆觀看多元的串流影音服務。