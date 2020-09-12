〈熱門股〉亞太電投奔遠傳合作5G 股價周漲逾5成 創3年新高

亞太電 (3682-TW) 宣布與遠傳 (4904-TW) 合作 5G 共頻共網，市場看好，有助亞太電拓展 5G 商用市場並改善財務結構，亞太電本周連日飆上漲停，重回票面價之上，周五收在 11.2 元，周漲幅 52%，創 3 年來新高。

遠傳將分兩階段入股亞太電，第一階段增資 50 億元參與亞太電私募，每股取得價格 10 元，持股比 11.58%，第二階段將與亞太電母公司鴻海 (2317-TW) 換股，持股提升至 23.8%，與鴻海將並列亞太電最大股東。

亞太電則將以 94.73 億元，分擔遠傳 5G 3.5GHz 頻段共頻共網 9 分之 2 成本，且可使用 3.5GH 頻段、共 80M 頻寬，藉此降低 5G 網路建置成本，加速網路涵蓋及聚焦多元應用。

此外，亞太電以較低的成本使用完整的 5G 網路，且網速可達 1Gbps，與台灣大網速相當，未來與遠傳共頻共網後，在法規允許及 NCC 審查後，力拚 11 月底前 5G 開台。

亞太電近期因股價走勢凌厲，依主管機關要求公佈自結，8 月營收 11.01 億元，月增 0.59%、年減 14.29%；稅後虧損 5.14 億元，虧損較去年同期增加，每股虧損 0.13 元；前 8 月營收 90.17 億元，年減 2.71%。