IDC：疫情推升需求 全球PC市場今年Q3出貨量年增15.6%

根據市場調研機構 IDC 在週二 (13 日) 隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的爆發以及有部分國家出現第二波疫情，推升了遠距工作和線上學習的需求，也促使全球個人電腦 (PC) 市場在今年第三季出現強勁的兩位數成長。

報告中顯示，包括桌機、筆記型電腦和工作站在內的傳統 PC 市場，今年第三季在全球出貨量較去年同期增長 14.6% 至 8130 萬台，創下 2010 年以來新高。

其中，聯想以 23.7% 的市占率排名第一，出貨量達到 1927 萬台，惠普 (HPQ-US) 則以 23% 的市占率緊追其後，戴爾 (DELL-US)、蘋果 (AAPL-US)、宏碁 ( 2353-TW) 則分別排名第三至第五名。

各品牌 PC 出貨量 (圖片：IDC)

IDC 行動設備研究經理 Jitesh Ubrani 表示，在某些情況下，消費者需求和機構需求達到了創紀錄的水平。遊戲、Chromebook 以及筆電都是本季度的亮點。如果市場沒有受到零組件短缺的阻礙，筆電在第三季的出貨量甚至能飆升至更高。

從不同國家來看，美國地區在第三季的出貨量實現了兩位數的強勁成長，主要受惠於家用 PC 需求的大增以及隨之而來的庫存補充所推動。不過，儘管來自消費和教育領域的需求持續，使得筆電出貨量進一步增加，但桌機出貨量仍較去年同期有所下滑。

歐洲、中東和非洲 (EMEA) 的 PC 出貨量在今年第三季也實現了高個位數增長，筆電出貨量的成長超越桌機的跌幅，防疫相關封鎖措施持續推升筆電的需求。由於疫情期間辦公室仍保持關閉，市場對桌機或工作站的需求仍然有限。

亞太地區的 PC 出貨量則實現了個位數成長，超出原先預期，主要受惠於筆電的強勁需求和庫存補充。在居家辦公、線上學習和娛樂相關的需求持續下，促進了 PC 市場的成長。