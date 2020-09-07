4K大尺寸電視銷量H1成長23% 三星、LG奪近半市占

《韓國經濟新聞》日文電子版週一 (7 日) 報導，根據研調機構 Omdia 的數據，今年上半年的 60 吋以上 4K 電視銷量達到 1200 萬台、年增 23%。而南韓三星電子 (005930-KR) 與 LG 電子 (066570-KR)，就拿下了近半市占。

受到新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響，為了防疫所實施的封城作為等，讓人們外出的機會大減，待在家中觀看電視的時間也隨之拉長。為此，4K 解析度的大尺寸電視需求也似乎跟著增加。

有從事電視製造的業界人士認為，近來由於 Netflix(NFLX-US) 之類的 OTT 服務業者，提供了更多的 4K 畫質節目，其影響力也相當之大。

在 2020 年的上半年，南韓三星電子與 LG 電子的大尺寸 4K 電視，主導了全球的電視市場成長。H1 的 60 吋以上 4K 電視出貨量，三星電子拿下 31.0% 的全球市占，LG 電子也拿下 16.6%。

這兩家南韓廠商共拿下近半的 47.6% 市占率，遠超越中國海信 (Hisense) 的 9.2%、TCL 的 8.1%，以及日本索尼 (6758-JP) 的 6.1%。

分析指出，在三星電子主推的 Crystal LED 顯示系統、以及 LG 電子所主推的 NanoCell 電視機影響下，帶動大尺寸 4K 電視的銷量增加。

這類高階款 4K 大尺寸 LCD 電視，也在那些喜愛大畫面、高畫質，卻負擔不起高價位 QLED(量子點) 或 OLED 電視的顧客們之間，大大的受到歡迎。