〈每日外資外匯觀點〉金融市場定價拜登勝選 更增添美元不確定性

歐洲、英國和加拿大新冠疫情升高，對美元的避險需求使得美元受益，美元指數上周上漲 0.44% 後，周一亞洲盤交易時間維持在 93.5 附近震盪，市場關注周一多位央行行長談話、中國第三季 GDP 數據公布、周四聯準會公布褐皮書以及周五川普和拜登進行美國總統大選最後一場辯論會。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

荷蘭國際銀行指出，過去拜登在大選民調中的領先優勢略有縮小，被風險市場視為負面因素，目前金融市場已對拜登勝選進行定價，同時使得本周最後一場總統候選人辯論更加關鍵。

PGIM 固定收益首席經濟學家、曾在歐巴馬政府擔任財政部負責國際事務副部長的 Nathan Sheets 預期，倘若拜登當選回歸傳統的貿易外交，拜登政府對美元的態度將更具不確定性。

Fxempire 網站分析師 James Hyerczyk 指出，選舉的壓力將在 11 月 3 日之後消除，但第二波疫情將持續引起投資對經濟復甦的擔憂，只有財政刺激法案出爐，這種恐懼才有可能被消除。

周五公布的美國零售銷售數據意外成長 1.9%，凱投宏觀經濟學家 Michael Pearce 認為，這意味著第四季經濟成長動力超出預期，原本對夏季失業救濟金屆滿將損害經濟的擔憂緩解。

西聯匯款商務解決方案資深市場分析師 Joe Manimbo 表示，由於對病毒、刺激措施、美國經濟和即將到來的總統選舉等問題存在擔憂，上周市場樂觀情緒受挫，美元因而受惠。

美銀美林認為，過去 1-2 周來，美國遠期利率曲線相對別國曲線急劇變陡，說明「相對貨幣政策前景正發生轉變」，通常可支撐美元多頭，未來幾周美元可能迎來第二波反彈。