三星少主李在鎔出訪越南 外界矚目是否宣布擴大投資

南韓三星集團少主李在鎔上週三 (14 日) 剛結束為期一週期間的荷蘭、瑞士商務考察行程返回南韓，19 日 (週一) 下午再度搭機飛往越南，週二 (20 日) 預定將與越南總理阮春福單獨會面。這次是否會宣布擴大投資，備受外界矚目。

李在鎔在前一週的歐洲考察行程前往荷蘭 ASML 總部，主要目的是為了確保用於 AI 人工智慧、5G 行動通訊，以及自動駕駛所需的高性能、低功耗、超小型半導體生產所需的 EUV 設備供應無虞。

而這回為期三天的越南之行，同行者有三星電子智慧型手機部門的掌門人，無線事業部長盧泰文，以及三星顯示器 (Samsung Display) 公司社長李東燻。

上回李在鎔訪問越南是在 2018 年 10 月。在此次入境越南時，適用快速通關手續，也可免除 14 天自主隔離等手續。

李在鎔與越南總理阮春福在 20 日的會談當中，除了預料將討論一般性質的事業合作案，三星是否會公開追加的投資計畫案備受矚目。

三星電子所銷售的行動電話，有半數以上在越南生產。除了行動電話之外，三星在越南還設有電視及家電的生產工廠。李在鎔在此次帶了手機部門掌門人及三星顯示的社長同行，也可見越南在三星手機生產的重要地位。

李在鎔與阮春福曾在 2018 年 10 月與 2019 年 11 月進行單獨會談，這回是第三次。阮春福曾在單獨會談上說道：「三星的成功就是越南的成功」，也邀請三星在越南成立半導體生產工廠等，期盼三星擴大投資。

李在鎔預定 21 日前往河內，到建設中的東南亞最大規模研發中心及手機工廠等處進行視察後返回南韓。

李在鎔官司纏身，他在三星集團的繼承權案，以及被控向前總統朴槿惠及其親信行賄的案件，則將分別在 10 月 22 日及 26 日進行庭審。