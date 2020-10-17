推特推翻封殺拜登電郵門決定 允許用戶轉貼、分享

推特 (TWTR-US) 週五推翻先前禁止用戶轉貼《紐約郵報》一篇報導的決定，該報導指稱民主黨總統候選人拜登與其次子杭特 (Hunter Biden) 在烏克蘭涉嫌貪腐交易。

推特表示，封鎖該篇文章是因內容含有遭駭而取得的個資與私訊圖片，但隨後澄清，相關討論或評論不應該被禁止。

《紐約郵報》稱取得一台杭特丟棄的電腦，且電腦中存有涉及拜登父子在烏克蘭商業事務的資訊。報導引述未經證實的內容指稱，杭特試圖將他服務的一家烏克蘭公司高層介紹給時任副總統的父親。

推特和臉書 (FB-US) 週三史無前例決定阻止或限制該新聞報導的傳播，川普總統與一些用戶隨即大肆抨擊推特最初的決定，川普週三發文怒斥推特與臉書，更揚言廢除《通訊法》第 230 條。

「如此糟糕！臉書和推特撤下了那篇《紐郵》報導，內容有沉睡拜登和他兒子罪證確鑿的電郵。沒有比腐敗政治更糟糕的事情了。廢除第 230 條！」

推特執行長 Jack Dorsey 表示，公司最初決定封鎖該文章卻沒有多加解釋，這一點令人「無法接受」。

推特目前已完全推翻最初的決議，並允許用戶轉載該文章。推特發言人表示，公司改變初衷是因為該報導中曾是隱私的資訊，現在已遍佈整個網路上。

推特週四也改變政策，表示日後不會再移除遭駭的內容，除非該內容直接由駭客或其同謀發佈或轉貼。

此外，推特法務、公共政策與信賴和資安負責人 Vijaya Gadde 表示，現在起推特將以標籤文章提供來龍去脈的方式，取代封鎖連結網址。