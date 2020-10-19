季底效應墊高基期 中光電10月影像產品出貨估月減2成

背光模組廠中光電 (5371-TW) 受惠教育標案、大尺寸電視需求回溫，第 3 季營收季增逾 1 成，展望未來，中光電保守看待 10 月在 IC 等零組件供應吃緊、季底效應墊高基期等影響下，預期兩大產品出貨將小幅衰退，其中，影像產品基期相對較高，估將月減近 2 成。

兩大產品線方面，中光電表示，影像產品受惠家庭娛樂、教育標案機種、嵌入式精密投影應用方案等需求，9 月出貨量月增 42%，預期 10 月在季底效應過後，整體出貨將衰退，平均單價可望受惠雷射機種出貨提升，較 9 月增加。

節能產品方面，中光電表示，第 3 季受惠大尺寸電視、PID 系統組裝需求增加，整體出貨、平均單價較第 2 季顯著成長，統計第 3 季整體節能產品出貨量季增 2%、平均單價則季增 12%，但受驅動 IC 等零組件缺貨影響，估 10 月節能產品出貨量將較 9 月下滑。

另一方面，因應貿易戰、配合客戶需求，中光電日前已在越南胡志明市西貢高科技園區投資設立子公司，導入電視背光模組生產，目前仍依計畫，將在本季底前完工投產、貢獻營收。

中光電 9 月合併營收 43.32 億元，月增 11%、年減 1%，創下近 10 個月以來新高，統計第 3 季營收達 119.41 億元，季增 12.2%、年減 8.08%，累計今年前 3 季營收達 309.44 億元、年減 13%。中光電 10 月 27 日將召開第 3 季線上法人說明會。