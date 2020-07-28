〈中光電法說〉大尺寸電視拉貨動能強 Q3出貨量將季增逾7成

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日舉辦法說並公布第 2 季財報，展望下半年，節能產品事業群總經理林惠姿表示，第 3 季大尺寸電視需求強勁，除通路庫存回補外、廠商也因應第 4 季需求提前備貨，估電視出貨量將季增 7 成以上，筆電出貨同樣強勁，估將年增 1 成，但較第 2 季微幅減少。

林惠姿進一步表示，從整體出貨來看，醫療監視器、工控產品需求放緩，出貨將下滑，估整體出貨量將持平第 2 季，但受大尺寸電視出貨比重增加，平均出貨單價可望順勢提升，另外，也將新增 PID 系統組裝業務。

法人關注 miniLED 背光產品進度，林惠姿指出，miniLED 是未來趨勢，但目前主要應用仍在電競等高階筆電上，雖然開案數量不少，但整體出貨量仍低，估明年才有可能逐步放量。

影像產品方面，總經理陳士元表示，各國陸續解封後，整體需求可望逐漸反彈，家庭娛樂與教育標案機種銷售動能持續向上，大型場館及商業用機種需求也可望恢復動能，估第 3 季整體出貨將季增 1 成以上。

陳士元進一步指出，第 3 季也將推出固定鏡頭 Pro-AV 產品、CinemaX 智慧 4K 激光電視等新品，並積極導入影像識別、人工智慧、5G 及雲端服務等科技領域，可望提升營運成長動能。