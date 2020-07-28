〈中光電法說〉越南廠Q4完工投產 今年新事業營收比重將達5%

中光電 (5371-TW) 今 (28) 日舉辦法說，公司已規劃在越南設立子公司、建立新廠，導入電視背光模組生產，估今年第 4 季可完工投產，另外，中光電也預期，旗下新事業營運將逐步回溫，今年營收比重將達 5%。

中光電節能產品事業群總經理林惠姿表示，受貿易戰、疫情影響，配合客戶需求，將在越南胡志明市西貢高科技園區投資設立子公司，初期將生產電視，另外，旗下中國吳江蘇州璨曜光電自建新廠也已在 7 月投產，後續將逐步整併原蘇州廠區，增加生產管理效率。

中光電近年持續布局新事業，包含智能機器人、智能雲服、譜具科技等，財務長何新斌表示，新事業今年集團營收占比可望達 5%，明年有機會再提升。

何新斌進一步指出，中光電智能機器人目前有多項專案進行中，日前也與中華電 (2412-TW) 合作開拓 5G 無人機應用；智慧雲服則搶攻公共空間廣告，已打入台灣最大電梯媒體服務商、健身空間，目前布建坪數達 6000-7000 坪，估年底將達 10000 坪；譜具科技營運也可望在疫情和緩後，逐步回溫。

中光電今年資本支出估達 11 億元，較去年 15.7 億元，年減 23%，何新斌解釋，因去年新廠皆已完成建置，今年資本支出則將應用在機器、設備改良上。