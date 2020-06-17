泰金-KY與成霖合資設泰國公司進軍水五金 明年量產

家飾鑄件廠泰金 - KY(6629-TW) 將與成霖 (9934-TW) 合資跨入水五金市場，雙方將在泰金現行所在的泰國春武里府合資 2800 萬美元，設立生產線，預計 2021 年正式接單並生產出貨，雙方對合資公司持股為成霖 51%，泰金 49%。

泰金 - KY 今年首季業績亮麗，稅後純益 4660 萬元，季增 1.36 倍，年增 18.5%，每股稅純益 1.39 元，泰金 - KY 對下半年看法也樂觀，估全年營收較 2019 年 10.06 億元可雙位數成長，不排除下半年還將進行市場籌資。

泰金去年稅後純益 1.4 億元，年增 89.98%，每股純益 4.38 元，創近 3 年來新高，董事會決議每股擬配發 3.1 元現金股利，盈餘配發率超過 7 成，將提 6 月 24 日的股東會決議。

泰金為全球家飾鑄件大廠，在家飾及衛浴配件產品銷售及生產深耕多年，此次與成霖合資合作，正式跨足水五金，泰金擁多年泰國企業營運資歷，搭配成霖全球水龍頭產業經驗，未來合資公司在業務擴展及生產管理上，將展現更高的靈活度，對客戶提供全面性衛浴產品及服務。

對成霖而言，此合資案實現成霖擴展海外生產基地策略發展， 主要為布局全球化製造，將五金龍頭核心製程統一整合導入合資公司生產，取得合作綜效。