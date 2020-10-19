9月投信基金降溫規模小減1.42% 終止連5紅 仍居單月第三高

9 月市場雜音再起，誘發投資人減碼風險性資產，導致單月投信基金規模減少 1.42%，終止連 5 紅，不過，仍居歷史單月第三高。法人認為，隨著明 (2021) 年經濟、企業獲利可望落底回升，及全球陷入低利率環境下，建議投資人操作上以股票為主，再搭配高評級債券，分散風險。

根據投信投顧公會資料統計，截至今年 9 月底為止，投信整體基金規模為 4 兆 3776 億元，較 8 月減少 1.42%，終止連 5 個月成長紀錄，不過，仍居歷史單月第三高。累計今年 1~9 月，規模增加 3730 億元、增幅 9.31%。

若按類型區分，以國內貨幣市場型基金、國內 ETF 槓反型基金規模明顯增長，各增加 378、170 億元；反觀，以跨國 ETF 債券型基金、國內股票型基金規模大幅減少，各減 654、224 億元。另外，跨國 ETF 股票型基金、跨國高收益債券基金、跨國股票型基金，規模也都減少 6、70 億元不等。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，9 月市場雜音再起，包括：美中衝突加深、美國總統選情膠著、疫情持續擴散等，都讓投資人感到不安，加上，科技類股累計漲幅已大，誘發居高思危心理，進而減碼風險性資產，轉抱保守型資產或避險操作。

隨著近期歐洲疫情再度升溫、美股第 3 季財報登場，及 11 月初總統大選即將來臨，不確定性因素籠罩下，預期股票將以個別表現為主，財報能見度高的公司或產業族群，如：醫療、公用事業、資訊科技等，可望續獲資金青睞，反之，容易成為調節對象，股市整體震盪機率偏高。

不過，展望中長期，IMF（國際貨幣基金組織）最新報告中，上修今年全球經濟成長預估到 - 4.4%，並且預期明年將成長 5.2%；Bloomberg 資料則顯示，今年 MSCI 世界指數每股盈餘衰退約 11.8%，明後兩年即有機會成長 27.3%、15.5%，顯示未來基本面有機會落底回溫。

葉菀婷認為，股市通常提前反映基本面題材，同時考量目前低利率環境，建議投資人中長期操作以股票為優先，並搭配高評級的投資級債券，降低波動風險。