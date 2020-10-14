中國加大購買日本公債 分析師：目的可能在抑制人民幣升值

中國近期增加對日本政府公債的購買，來到 3 年多來的最高水準。分析師認為，日債的回報率相對偏低，中國加大購買的主因，可能是為了抑制人民幣的升值趨勢。

據日本財務省及央行數據，在 2020 年 4-7 月，中國淨購買 1 年以上日本中長期公債的金額，達到 1.4 兆日圓，是去年同期的 3.6 倍。相較之下，同期來自美國的購買量，僅增加 30%，歐洲甚至賣出 3 兆日圓的日債。

日本公債的殖利率接近零，因此通常不受青睞。Aberdeen Standard Investments 全球固定收益投資主管 Ross Hutchison 表示，日債通常不具吸引力，但這取決於購買使用的貨幣。

他表示，中國實際上可以透過購買日圓計價的 30 年期日本公債，並將曝險轉換為美元，考慮到長期債券通常具有較高的殖利率，經過貨幣轉換，有助增加 0.56% 的收益。

三菱日聯摩根士丹利統計指出，如果考慮將美元兌換為日圓之際的溢價利率，購買 10 年期日本公債的殖利率可達到約 1.2%，高於美國 10 年期公債的約 0.7%。

Aviva Investors 多元資產和宏觀策略資深策略師 David Nowakowski 表示，許多經理人會購買日本公債，並進行貨幣互換或避險，來取得額外的基礎溢價。

分析師還注意到，人民幤在 6 月份兌日圓飆升，Hutchison 指出，中國也可能藉著拋售人民幣購買日債，來管理人民幣的升值情況。

Nowakowski 認為，另一個因素在於，與全球各類債券相比，日債的殖利率不算最低的，瑞典、瑞士和歐元區核心國家的債券，負利率的情況更為嚴重。