〈年底消費商機〉搶國旅商機 銀行信用卡砸錢加碼給優惠最高上看15%

新冠肺炎疫情衝擊海外旅遊消費市場，銀行信用卡轉戰國旅商機，包括兆豐、玉山、一銀、合庫等紛紛瞄準旅遊平台，其中兆豐銀行回饋率最高可達 15%，搶攻年底的連假國旅商機。

瞄準即將到來的 10 月連假，各家銀行不約而同祭出包羅萬象的旅遊回饋大搶市場商機，其中華南打出旅遊平台最高刷 8000 送 300 元 7-11 抵用券，換算回饋率相當於 3.75%。

中信則推出旅行社及飯店週日消費滿 2.5 萬最高可獲 1000 元優惠，回饋率約 4%；國泰世華則瞄準想搭飛機偽出國的民眾推出立榮假期 95 折優惠，台灣樂天則攜手 Booking.com 推出卡友專屬網頁稅前房價 10% 回饋。

兆豐銀行則攜手各大旅行社祭出訂房優惠，包括現折 200 元再送全家超商大拿鐵 2 杯，前往易遊網訂購遊樂園等指定行程可享 9 折，而若是想與毛小孩共同參與行城的飼主，刷卡購買寵物旅遊可享現折 5%，加送百元超商卡的優惠。

另外，如果是喜愛自助旅遊的民眾，也可利用銀行的通路優惠疊加信用卡本身權益，讓旅費更加划算，舉例來說，刷兆豐卡可享 Expedia 訂房 88 折，搭配兆豐最新推出的旅遊網購信用卡「e 秒 Happy 卡」，可加碼多 5% 現金回饋，換算回饋率可達 17%，有助於減輕荷包負擔。