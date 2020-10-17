花旗：亞馬遜今年Prime Day成績恐怕令人失望

花旗分析師週五報告指出，亞馬遜 (AMZN-US) 今年因新冠疫情而延遲舉辦 Prime Day，但比起往年成績，今年的 Prime Day 恐會令人大失所望。
花旗調查市場研究公司 SameWeb 收集的網絡流量信息，發現 2020 年 Prime Day 的網絡流量基本年率持平，遜於年率成長近 8% 的 2019 年表現。
花旗分析師稱，亞馬遜今年不像過往那樣大力讚揚 Prime Day。亞馬遜稱，Prime Day（週二至週三）提振了第三方賣家，為中小企業創造 35 億美元以上的銷售額。
這樣的用語完全不同以往，回顧 2016 年至 2019 年的 Prime Day，亞馬遜的形容都是「有史以來最大的一天」或「亞馬遜史上最大購物活動」。
- 2016 年：亞馬遜有史以來最大的一天。
- 2017 年：亞馬遜歷史上最大的一天。
- 2018 年：亞馬遜歷史上最大的購物活動
- 2019 年：亞馬遜歷史上最大的購物活動
- 2020 年：第三方賣家有史以來最大的兩個日子
花旗分析師推測，「依據亞馬遜新聞稿的用語，加上 SimilarWeb 的數據，今年的 Prime Day 似乎不是『有史以來最大』。」
報告指出，有幾個因素可能導致 Prime Day 表現差強人意，包括該活動自往常習慣的 7 月延遲至 10 月舉行、消費者行為因應新冠疫情而改變，以及臨近假日購物季節。
然而，即使事實證明今年的 Prime Day 令人失望，但疫情加速大眾轉向網路購物的趨勢，亞馬遜仍在此轉換趨勢中大為受益，第四季可望在 Prime Day 和假期購物熱潮的推動下，締造新紀錄。
亞馬遜週五股價下跌 1.98% 至 3272.71 美元。