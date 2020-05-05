世衛：將與美國合作 在全球提供更多瑞德西韋

世界衛生組織 (WHO) 週一 (4 日) 表示，將與美國政府和藥廠吉利德 (Gileads Sciences)(GILD-US) 交流，設法在全球提供更多瑞德西韋。

美國政府主導的臨床研究顯示，瑞德西韋似乎能有效縮短 COVID-19 患者的康復時間，服用此藥的患者 11 天復原，比未服用者快了 4 天或 31%。世衛突發衛生事件計畫執行主任 Mike Ryan 博士對此表示歡迎，並說「跡象顯示，這個藥物的潛在用途。」

瑞德西韋尚未正式獲准用於治療新型冠狀病毒，但上週五已經獲得美國食品藥物管理局 (FDA) 緊急授權，用於治療 COVID-19 重症患者。

儘管如此，美國衛生官員警告，最新數據尚未經過同僚審查，世界各地醫療專家也正在進行臨床試驗，例如世衛啟動大型、全球性臨床試驗，以測試瑞德西韋對抗新型冠狀病毒的效果。

Ryan 博士說：「我們很高興吉利德和總幹事之間有最高層級的直接討論，以確保我們能取得瑞德西韋，在世界各地展開團結試驗。」

世衛一週前意外發布中國研究人員的報告草稿，揭露瑞德西韋在中國臨床試驗失敗。世衛隨即表示，此報告仍在進行同僚審查，不慎提早公布，已將報告下架。數日後，美國過敏和傳染病研究所 (NIAID) 發布有效縮短患者康復時間的臨床實驗結果。

由吉利德研發的瑞德西韋曾用於治療伊波拉病毒最終失敗，如今在治療由冠狀病毒引發的嚴重急性呼吸道症候群 (SARS) 和中東呼吸道症候群 (MERS) 方面展現一些潛力。美國、中國和一些國家把瑞德西韋用於治療 COVID-19 患者身上已有一段時間。

日本厚生勞動省已經指示加快批准吉利德製造和銷售瑞德西韋，或許一週內就能獲准。

吉利德預期，這款 10 日療程的藥物到 5 月底前可生產超過 14 萬劑，的年底前達到 100 萬。

根據約翰霍普金斯大學，COVID-19 在全球感染超過 350 萬人，奪走至少 24 萬 7752 人性命。