吉利德今年有望售出11億美元抗疫藥物瑞德西韋

各家藥廠紛紛加入新冠肺炎 (Covid-19) 疫苗之爭，研製出新冠抗疫藥物瑞德西韋 (Remdesivir) 的吉利德科學 (Gilead Sciences) 也將迎來一波行情，分析師預估吉利德今年瑞德西韋的銷售額可望達到 11 億美元，明年增為三倍。

美國 SunTrust Robinson Humphrey 分析師 Robyn Karnauskas 最新分析顯示，吉利德科學 (GILD-US) 今年有望售出價值 11 億美元的瑞德西韋；明年可望售出 32 億美元，2022 年預估將售出 25 億美元。

Robyn Karnauskas 週二 (26 日) 表示，吉利德承諾捐贈的 150 萬瓶瑞德西韋若全數告罄，該公司最快能在今年賺取商業收益。

Karnauskas 將吉利德的股票評級從「賣出」上調至「持有」，並將價格目標設定在每股 73 美元；吉利德股價週二下跌 0.22%，以每股 73.18 作收。

吉利德股價 (圖片: GOOGLE)

分析師此次調升與華爾街高管 5 月初的分析背道而馳，當時吉利德股票飆漲，包括 Karnauskas 在內的分析師認為，瑞德西韋無法替公司獲利，紛紛下調吉利德股票評級。

然而歷時約一個月後，在科學證據的支持下，瑞德西韋仍然是美國食品暨藥物管理局 (FDA) 唯一批准緊急使用授權 (EUA) 的 COVID-19 抗病毒藥物。

Karnauskas 寫道：「由於瑞德西韋是治療 COVID-19 重症住院患者唯一獲批准的 EUA 藥物，我們認為該公司近期有商業銷售潛力。」

今年以來，吉利德股價上漲 13.2%，而標普 500 指數下跌 7%，iShares 納斯達克生物技術 ETF 上漲 10.4%。

根據 FactSet 數據，該股股價是未來 12 個月預期獲利的 11.6 倍，高於 5 年平均值 9.4 倍。而 FactSet 追踪負責評估吉利德的 30 位分析師中，有 18 位將其評為「持有」，3 位認為是「賣出」，9 位評為「買入」。

Karnauskas 認為，吉利德捐贈的 150 萬劑瑞德西韋將於 7 月用盡，儘管該公司未透露該藥品的銷售價格，但 Karnauskas 估計每位患者的費用約為 10,000 美元

分析師寫到：「該公司表示，第一階段是為了解決眼前的抗疫藥物需求，第二階段是替未來的潛在疫情囤積庫存，同時為政府提供利益。」