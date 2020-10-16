赴美設廠將落腳鳳凰城 台積電：還未做出最終建廠決議

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 宣布將在美國亞利桑那州建 5 奈米廠後，赴美設廠議題始終是市場焦點，而台積電全球政府事務副總經理克利夫蘭 (Peter Cleveland) 在 LinkedIn 上的發文意外透露，台積電美國新廠將落腳亞利桑那州鳳凰城，對此，台積電回應，赴美設廠計畫積極準備中，但目前還未做出最終建廠決議。

克利夫蘭發文表示，本周與亞利桑那州州長 Doug Ducey 和鳳凰城市長 Kate Gallego，就 5 奈米晶圓廠設廠議題進行討論，包括市、州和聯邦官員，在設廠上的步調均與台積電一致。

克利夫蘭並說，台積電的目標是加強美國國家經濟安全，鞏固美國半導體業的領導地位，並在鳳凰城創造數千個高科技工作機會。

對此，台積電表示，赴美設廠計畫積極準備中，期待藉此專案能為客戶和夥伴提供更好的支援，並吸引更多全球人才，不過，目前還未做出最終建廠決議。

在今年股東會上，台積電董事長劉德音呼籲美國政府針對重要科技，應提供投資優惠，否則成本太高將讓廠商無法生存，當時也透露設廠廠址已確定，是否定案關鍵在美方的補助，若美國聯邦與州政府能確保補助成本差距，美國廠毛利率就會與公司整體差不多。