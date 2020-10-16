HomePod Mini僅能對比Sonos低階品！美銀喊買：蘋果不是威脅

由於蘋果 (AAPL-US) 在 HomePod Mini 發布前自商店移除了第三方音樂設備，智慧音箱製造商 Sonos (SONO-US) 近幾週股價也似乎受到影響，但在 HomePod Mini 推出後，投資人反而鬆了一口氣，蘋果發布會當日 Sonos 收高 5.7%，接著週四又上漲 4.51%。

Sonos 週四上漲 4.51%，收 14.945 美元。

如今，Sonos 又獲得美銀分析師 John Babcock 調升對該公司的評級，但原因與蘋果公司無關。

Babcock 解釋，由於「庫存重新平衡」，Sonos 第二和第三財季的銷售令人失望，所以第四季的表現應該會好轉。此外，6 月時 Sonos 推出 2 款產品，Arc 和 Sub，目前仍處於缺貨待訂狀態，意味著即使未交貨訂單的數量已脫離峰值，但需求仍舊強勁。

他也指出，iRobot (IRBT-US)、Peloton (PTON-US) 和 Restoration Hardware (RH-US) 這類企業也曾表示，居家支出依舊強勁。

因此，Babcock 將 Sonos 股票評級自「中立」調升至「買進」，目標價 18 美元。

至於蘋果，Babcock 不認為 HomePod Mini 會造成重大衝擊，因為「 HomePod Mini 很像谷歌 (GOOGL-US) Home 和亞馬遜 (AMZN-US) 的 Echo，而這兩款恐怕只能跟 SONO 較低價位的產品相比。」

「最終，我們預期 HomePod Mini 對 Sonos 的影響非常小，因為 Sonos 產品的市場需求很充足，尤其是來自尋求更高音質的音樂狂熱者的需求。」