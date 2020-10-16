中芯上修Q3業績 股價開盤飆6%

15 日晚間中芯國際公告上修今年第三季營收及毛利率指引。中芯表示截至今年 9 月 30 日的三個月營收年增指引由原先預估的 1%～3% 上修為 14%～16%；毛利率部份的指引則由原先的 19%～21% 上修至 23%～25%。

中芯指出上修業績預估的因素在於產品組合的變化和其他業務收入成長所帶動。

而中芯在釋出利多後，周五 (16 日) 股價開盤應聲飆漲逾 6%，不過隨後出現獲利了結賣壓，截至上午 09:36 止，中芯股價暫報 20.45 港元，大漲 3.3%。

資料來源: 新浪財經, 中芯日線走勢

市場分析指出中芯上調業績目標很大的機率與調漲 8 吋晶圓代工價有關。因中芯國際聯合 CEO 趙海軍曾指出，5G 相關應用起飛後，0.18 微米和 0.15 微米這兩個成熟工藝的需求缺口特別大，且客戶在市場上的獲利水準很高，所以 8 吋代工價平均會調漲。

他進一步指出為舒緩產能供不應求的狀況，今年年底中芯 8 吋的月產能會增加 3 萬片，12 吋的月產能會增加 2 萬片。

根據資料顯示，中芯已經著手進行大規模擴產，8 吋晶圓方面，預計在天津、上海、深圳三個生產基地增加 3 萬片 / 月的產能；12 寸晶圓方面，預計今年內增加 2 萬片 / 月產能。

同時，在建的中芯北方 FABB3、中芯南方 FABSN1 和計劃興建的中芯南方 FABSN2 也將為中芯挹注新的產能，以滿足更多客戶需求。

近期中芯還與北京開發區管委會簽訂合作框架協議，將成立合資企業聚焦在 28nm 及以上晶圓代工項目，首期即計劃建成 10 萬片 / 月 (以 12 吋片計算) 的晶圓產能。

