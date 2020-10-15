〈蘋果新品發表〉iPhone 12資費首發 中華電月繳1399元、綁約48個月 手機0元起

中華電 (2412-TW) 今 (15) 日宣布 iPhone 12 系列資費，消費者月繳 1399 元、綁約 48 個月，再搭配舊換新補助方案，iPhone 12 64GB 即可 0 元入手。

中華電未祭 4G 資費方案，此次推出的都是 5G 資費，月繳 1399 元、綁約 48 個月 (4 年)，iPhone 12 64GB 價格 2300 元、iPhone 12 Pro 128GB 價格 9300 元，若再搭配「舊 i 換 5G」舊機回收價加碼再折 3000 元，iPhone 12 64GB 除享有 0 元外，還能想行動上網吃到飽、最大網內免費。

此外，中華電針對果粉祭出其他優惠方案，包括舊 i 換 5G 優惠、AppleCare+ 24 期 0 利率、Apple iCloud 儲存空間優惠、App Store 行動帳單代付服務優惠及信用卡刷卡獨享最高 30 期 0 利率。

中華電表示，iPhone 12、iPhone 12 Pro 機型支援 5G 網路，搭載最新、最快的 A14 仿生晶片、採用超 Retina XDR 顯示器並由超瓷晶盾的全新設計全面保護。

iPhone 12 Pro 提供太平洋藍色、金色、銀色與石墨色，搭載超廣角、廣角、望遠三鏡頭，也具備 LiDAR 光學雷達掃描儀，提升 AR 擴增實境應用效果。