搶iPhone 12開賣前 台灣大再獨賣Google兩大新品

iPhone 12 開賣前，台灣大 (3045-TW) 今 (15) 日宣布，攜手 Google 開賣兩項新品，包括 5G 手機 Pixel 5 與智慧音箱 Nest Audio，總經理林之晨表示，IOS、安卓系統使用者重疊度低，兩項新品銷量均可望較上一代成長。

台灣大去年首次與 Google 合作後，今年再度獨賣 Google 首款 5G 手機 Pixel 5 與新款智慧音箱 Nest Audio，其中，手機方面，據內部統計，全球限量「灰綠色」預約量優於「純粹黑」，呈現 6 比 4。

林之晨表示，由於今年 Pixel 5 價格較親民，預期銷售量將比上一代 Pixel 4 成長數倍，此外，雖然 Pixel 在台市占率不高，但 Pixel 對於部分消費者仍有需求，看好再經營 3-5 年，業績將有不錯表現。

蘋果 iPhone 12 將於下周開賣，是否衝擊 Pixel 5 銷量，對此，林之晨回應，IOS、安卓的用戶已習慣既有系統 APP，預期 90% 消費者換新機時，會先選擇同系統的手機，因此，兩者系統客群重疊度低，較不會出現相互競爭狀況。

另外，Google 新推出的智慧音箱 Nest Audio，若家中有兩台以上 Nest Audio，除能配對成立體聲群組外，透過 Google Home 應用程式，就能讓家中不同房間的音箱接續播放音樂。

林之晨指出，上一代智慧音箱 Nest Mini 銷售量逾 20 萬台，雖然今年智慧音箱價格較高，但預期消費者買兩個以上的音箱，整體銷售量仍有望較 Nest Mini 成長。