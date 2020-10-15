開出人生紅盤靠這支 三招學會巴菲特成功心法

大部分的人都想像股神巴菲特 (Warren Buffett) 一樣，致勝人生紅盤，然而，成為股神並非一朝一夕可得，這麼多年的投資生涯，是什麼心法讓他賺進 740 億美元、成為世界富豪呢？

有專家歸納出了以下三大心法：

善用方法、工具，爭取時間複利！ 每天都做喜歡的事情！ 盡可能抓住機會！

巴菲特的成功，是窮盡多年之功，歷經無數迂迴摸索，才發展出一條獨特之道。只要走進他們的成功經驗中，汲取一些方法並內化，也許不需要花上那樣多的時間，也能達成那樣的成就。身處於後疫情時代，工作模式、生活型態都出現重大變化的當下，要追尋職場成功，更需要配置一台高度靈活的行動裝置，才能跟上瞬息萬變的外在環境，三星今年下半年推出的旗艦機皇 Galaxy Note20 5G 旗艦系列，除了能讓忙碌的現代上班族隨心所欲地投入職場工作，自在悠遊地享受休閒生活。一些嶄新先進的功能若是充分靈活運用，更能幫助自己一臂之力，朝巴菲特的三大成功心法邁進。

心法一: 爭取時間複利！「筆」出驚人！投資精準，記錄寶貴靈感，增加生產力

印證：S Pen 敏捷觸控、隔空揮灑 創造最大生產力

三星旗艦 Note20 5G 在十月新推星霧紅新色，亮眼外觀搭載再進化的 S Pen 與 Samsung Notes 功能，讓稍縱即逝的創意靈感可以被即時記錄，也讓使用者能隨時隨地完成更多任務。

星霧紅外型十分有氣勢，背蓋的霧面設計耐摔又抗刮。

提升效益、增加生產力，就是爭取更多的時間複利！

這次 S Pen 顯著減少了延遲，可以更靈敏地反應書寫與繪圖動作，讓手寫輸入的誤差感大大降低，帶來全面進化的書寫體驗。

而「S Pen 遠端遙控 3.0」則是新增五種自行設置的手勢，讓用戶在不用觸碰到螢幕的情況下，透過 S Pen 隔空揮灑，就能指引手機頁面「返回」、「進入主頁」、「開啟指定應用程式」、「智慧選取」、「螢幕截圖」，讓手機的操作氣勢及效率無人能比，無論使用何種應用程式均能輕鬆進行介面瀏覽與簡報工作。

Samsung Notes 功能也比以往更加幹練精實。用戶可藉由「筆記總管」將筆記輕鬆分門別類，並且透過同一個三星帳號，就能在不同裝置中同步筆記，以更有條理的方式工作。

亮眼外觀搭載再進化的 S Pen 與 Samsung Notes 功能，讓稍縱即逝的創意靈感可以被即時記錄。

其他還有「AI 水平校正」功能自動拉直書寫者歪斜的筆跡，「語音同步筆記」更是特別值得大書特書，它可讓使用者在記筆記的同時同步錄音，錄音回放時，筆記和語音同步的軌跡也會呈現在銀幕上，幫助使用者在會議或商務電話中記下重點，有了這功能加持，一機在手就能出席會議，NB 筆電都不用配。

投資者可以一邊在智慧電視上連網查詢每日投信買賣超，一邊在手機上書寫筆記。

多工模式也是提高工作生產力的必要方式，Galaxy Note20 5G 旗艦系列的 DeX 無線多工應用，也有多工切換的淋漓發揮，不但可在電視上呈現出手機桌面，這時手機就搖身一變為滑鼠，可直接從手機操控游標。

投資者可以一邊在智慧電視上網查詢每日投信買賣超，一邊在手機上傳訊息一次管理兩個螢幕，充分運用時間，成為「多工投資達人」。

像台股市場裡有 2000 多檔股票，有在關心「籌碼面」的投資人，一定會特別關心投信最近都買些什麼，投資者可以一邊在智慧電視上連網查詢每日投信買賣超，一邊在手機上書寫筆記；或一邊與朋友分享最新的財經訊息，一邊觀看朋友的即時回饋。

心法二: 每天都做喜歡的事情!

印證：大螢幕盯盤「不斷電」 高速暢玩精彩影音遊戲

頂尖人士身處不確定的後疫情時期，在過渡至下一個常態之際，行動裝置更必須支援全新的工作與娛樂方式，以協助人們充分利用每一天。

根據使用內容智慧調整更新頻率，讓使用者在享受流暢視覺品質的同時，又能達到節能的效果。

在 Galaxy Note20 5G 旗艦系列中，最高規格的 Galaxy Note20 Ultra 銀幕表現十分優秀。它有著 Dynamic AMOLED 2X 高解析度的面板，在顏色的校準度上創紀錄，畫面更新率也提升到 120Hz，根據使用者當下使用的應用程式智慧調整更新頻率，讓使用者在享受流暢視覺品質的同時，又能達到節能的效果。而智慧電池（4500mAh）和閃電快充功能，讓早晨充滿的電力，持續到深夜。

心法三: 盡可能抓住機會!

印證：5G 上路開啟新應用 緊跟未來潮流不落人後

5G 時代來臨，加上全球疫情帶動商務人士遠距辦公需求，進一步讓三星站穩 5G 技術的領導地位。透過 5G 優異的連網能力，可以更盡情地投入熱愛的工作和興趣喜好，也為生活注入更多能量和活力。

Galaxy Note20 5G 旗艦系列支援 Sub-6 網路，飛快的連網體驗，使上網不再「累格」與停頓，輕鬆完成任務。搭配電信業者的 5G 高速網路，連同手機內建的高規格面板、全新進化的雲端同步筆記，可以充分實現最高規格的商務、娛樂兩大需求。

Galaxy Note20 5G 旗艦系列強大嶄新功能：重新定義工作與娛樂，Galaxy 生態圈能完美無縫協作，讓消費者將寶貴的時間，投入最重視的事物上。

Galaxy Note20 5G 旗艦系列有兩種規格，分別為 Galaxy Note20 Ultra 5G 和 Galaxy Note20 5G，繼八月推出的星霧金大獲好評，Galaxy Note20 5G 新顏色「星霧紅」也在 10 月強勢登場！星霧紅外型十分有氣勢，，是支內外兼具的強機，開出人生紅盤就靠「星霧紅 Galaxy Note20 5G」！

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Note20 5G 旗艦系列獨享旗艦好禮