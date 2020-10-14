永豐銀打造綠電大平台 明年融資挑戰1座核電廠裝置容量

永豐今 (2890-TW) 旗下永豐銀行力推綠色金融生態圈，今 (14) 日獲經濟部能源局頒發「光鐸獎－優良金融服務獎」，成為自 2016 年起、唯一連續 5 年獲頒光鐸獎肯定的金融業者。永豐銀行執行副總經理莊建發表示，永豐銀積極打造綠電大平台，明年融資合作太陽能電廠，將挑戰 1 座核電廠裝置容量。

永豐銀行以實際行動呼應政府 2025 年再生能源佔比 20% 目標綠能政策，並創新發展三大融資渠道助攻乾淨能源。至今 (2020) 年 9 月底，融資合作太陽能電廠已約 4360 座、總發電量逾 1.3 GW（百萬瓩），明年可望挑戰累計 1 座核能電廠裝置容量，積極打造創能、節能、儲能、金融四合一的一站式綠電大平台服務。

莊建發表示，永豐銀行自 2012 年起啟動光電建置合作案並與各縣市政府及產業界共同推廣，首創過橋融資 (bridge loan) 以減輕建置電廠的資金負擔、提升企業投資意願；為持續協助綠色產業發展所需的營運資金，永豐銀行積極啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案，建置類型涵蓋屋頂型、地面型及水上型，並持續擴大規模。

永豐銀行表示，自去 (2019) 年迄今，該行共主辦 6 件聯貸、總金額逾 250 億元，合計裝置容量達逾 500 MW，未來將持續打造與時俱進的創新融資服務，鎖定「創能、儲能、潔能」開拓再生能源的新市場，打造政策、產業及綠色金融三贏局面，力挺政府、產業齊力推動能源轉型、邁向永續家園。

此外，2017 年推出台灣首檔綠色債券、串接綠能資金融通與建設需求，亦為首家參與台灣國際太陽光電展（PV Taiwan）的金融業，與政府及企業分享經驗加速推動綠能產業，今年 7 月，永豐銀行更首度結合民間交易、促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌 RE100(百分之百再生能源) 國際潮流。

永豐銀推動綠色金融不遺於力，自 2016 年迄今獲得 13 座國內、外綠能相關獎項，包括國際財經雜誌《The Asset》頒發「The Asset ESG Corporate Awards 2019」（環境、社會、治理）大獎、金管會「辦理新創重點產業放款」優等銀行、循環經濟產業及再生能源產業特別獎及《卓越》雜誌綠色金融服務獎等多重肯定。