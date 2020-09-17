永豐銀力挺日商辰亞能源百億元聯貸 將建兩類太陽能電廠

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行攜手跨國企業深耕綠能市場，與金融同業共同主辦辰亞能源集團逾百億元太陽能電廠聯貸案。

永豐銀行總經理莊銘福表示，今 (2020) 年以來，永豐與辰亞集團已合作二起太陽能電廠聯貸案、總金額合計逾百億元，將投入建置水上型及地面型太陽能電廠，成為永豐主辦且首度跨國合作的指標性案例，也是辰亞母公司－日本丸紅株式會社在台灣再生能源市場的重要里程碑。

莊銘福表示，永豐銀行積極響應政府力推綠色能源，自 2012 年起陸續啟動光電建置合作案並與各縣市政府及產業界共同推廣，致力打造綠色金融生態圈。今年 7 月，永豐銀行首度結合民間交易、促成全台首件綠電交易融資案，協助企業接軌 RE100(百分之百再生能源) 國際潮流。

永豐銀行表示，至 8 月底，融資合作太陽能電廠約 4300 座、總發電裝置容量約 1.3 GW（百萬瓩），為台灣增添豐富的乾淨能源。

永豐銀行指出，自去年啟動籌組大型太陽能電廠聯貸案擴大綠色金融服務，包括主辦華立集團旗下國軒科技等子公司 40 億元、中租控股子公司中租迪和 60 億元及大亞集團 32 億聯貸案，累計至今，共主辦 6 件聯貸、總金額逾 250 億元，合計裝置容量達逾 500 MW，建置類型也從屋頂型逐漸跨向水上型、地面型並持續擴大規模。

此外，永豐銀行近年亦致力發展永續金融商品，包括發行綠色債券以大力支持再生能源及綠色環保產業等，獲得卓越成效；展望未來，永豐銀行表示，將持續發展永續金融商品，鎖定「創能、儲能、潔能」開拓再生能源新市場；永豐銀行將持續攜手產業，響應政府 2025 年再生能源佔比 20% 目標，齊力推動能源轉型。