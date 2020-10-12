面板景氣回溫 友達Q3營收季增逾1成 近7季新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (12) 日公布 9 月營收，在大尺寸、中小尺寸面板出貨穩健成長帶動下，第 3 季營收站回 700 億元大關，達 732.3 億元，季增 15.3%、年增 4.5 %，為近 7 季單季新高。

友達 9 月合併營收 260.78 億元、月增 7.52%、年增 9.24%，創下近 23 個月新高，累計今年前 9 月營收達 1904.2 億元、年減 7.93%。

出貨方面，友達 9 月大尺寸面板包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，出貨量 1119 萬片、月減 2.4 %，中小尺寸面板出貨量約 1047 萬片、月增 11.4%；累計今年第 3 季大尺寸出貨量 3383 萬片，季增 10.2%、年增 18%，中小尺寸出貨量 3006 萬片，季增 3.3%、年減 15.6%。

展望第 4 季，市場看好，面板景氣穩健回溫，價量可望保持成長，加上疫情帶動遠距商機延續，都有助面板廠營運擺脫近兩年虧損頹勢，友達董事長彭双浪日前也表示，近期客戶電話很多，整體面板仍供不應求，訂單已可看到明年首季。

另一方面，研調機構集邦 (TrendForce) 指出，電視品牌廠上半年因疫情導致出貨遞延，讓第 3 季旺季效應更加顯著，統計第 3 季電視出貨量達 6205 萬台，季增 38.8%、年增 12.9%，創單季歷史新高，第 4 季也可望在品牌廠拉貨帶動下，出貨量達 6453 萬台，季增 4%，助推電視面板需求。