台積電傳獲准供貨華為 外資估可能只是「小利多」

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 日前傳出獲准供貨華為，外資出具最新報告指出，台積電可能只獲准供應 28 奈米以上成熟製程，對今年營收貢獻僅約 2%，只是「小利多」。

以 28 奈米來看，華為曾採用的產品包括 2016 年與更早以前的 4G 麒麟晶片，最近一代的是採用麒麟 930 的 P8 手機。16 奈米產品方面，包括 2016 至 2018 年 P1 手機採用的 4G 麒麟 950 與 960 等晶片。7 奈米與 10 奈米部分，則是 2019 至 2020 年生產的 4G 麒麟 970、980，及 5G 麒麟晶片。

外資認為，台積電無論是獲准供貨 28 或 16 奈米製程，對華為的幫助都不大。不過，除手機外，華為也有許多產品採用 28 奈米以上成熟製程，如電視、相機、機上盒應用的系統單晶片 (SoC)，這些產品貢獻台積電營收約 1 億美元，相當於今年總營收預估值的 2.2%。

外資指出，華為產品採用 16、7 或 5 奈米等，以較新、或先進製程生產的 4G 與 5G 系統單晶片，及運算晶片、基地台晶片等，比重較成熟製程大許多，營收貢獻約 5 億美元，但可能無法獲美國商務部批准供貨。

因此，外資認為，獲准供貨華為，對台積電來說可能只是小利多。華為 2018 年在台積電營收占比 8%，2019 年 14%，今年前三季比重拉升至 16%，但第四季可能歸零。