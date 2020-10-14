泰銖半年猛升6% 泰國央行將放寬資金外流規定壓抑升勢

今年 4 月泰銖一度貶至近 17 個月低點，反彈以來漲幅超過 6% 以上，對於依賴出口匯兌收益的泰國來說，很難不受到傷害，泰國央行計劃在明年初前進一步放寬海外投資規定，放行更多的資本外流，以壓抑泰銖的升勢。

泰國央行副總裁 Mathee Supapongse 周三表示，泰國央行可能會提高對外幣存款的限額，並允許在個人和公司持有的外幣存款之間進行匯款，此外，目前還在權衡放寬海外投資規定，但可能只會限制金額。

泰銖從 4 月的 17 個月低點飆升後，放鬆資本外流的承諾，可能會加劇衝擊泰國經濟依賴的旅遊業和貿易，原本就受到疫情重創的產業，將更雪上加霜，而且持續泰銖的上漲也對該國的出口競爭力構成了威脅。

Supapongse 說，改善經商環境將有助泰國投資人更便於在海外投資，除了有助減輕泰銖的壓力，同時可以分散風險。

泰銖兌美元近期升至 17 個月以來新高。(來源：Bloomberg)

泰銖自今年 4 月的低點上漲 6% 以上，促使央行警告，泰銖繼續快速升值，可能會損害該國的經濟復甦。泰國多年來一直努力應對貨幣走強，泰銖在今年一季新冠疫情爆發引發的全球拋售潮中遽貶，使得升值的壓力稍獲緩解。

Mathee 說，研議中的資本外流規定將放寬為所有品項的投資者提供靈活性。泰國還提議不久後將公佈修正黃金交易規定，以防止貴金屬的收益推升匯率。