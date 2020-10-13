電商集團化夾擊 創業家斥千萬元重塑品牌拚Q4見成效

電商平台創業家 (8477-TW) 今 (13) 日宣布，旗下生活市集正式啟動品牌升級計畫，董事長郭書齊表示，今年由於宅商機當道，電商市場越來越大，不過競爭也趨於集團化、財團化，為做出競爭利基，進行品牌重新塑造，金額達上千萬元，是今年最大投資案，估第四季起效益逐漸發酵。

郭書齊直言，電商競爭已趨於集團化、流量紅利也已不存在，因此，即便前三季宅商機發酵，但創業家營收仍衰退約 4%，為因應此趨勢，希望在競爭激烈的環境下，讓消費者對品牌認知更明確。

郭書齊說明，今年公司內部做了很多調整，尤其投資在品牌重新塑造，並嘗試過去從未嘗試與消費者溝通的方式推形象廣告，今日起同步於電視、YOUTUBE 和社群網站播映。

郭書齊強調，在以全新 LOGO 傳達優質電商品牌形象後，可望進一步帶動銷量成長，第四季起將可見到長期的效益顯現。

對於整體市況，郭書齊指，今年是詭譎多變的一年，但今年以來積極練基本功，與消費者溝通，消費者已不缺乏購物選擇，甚至是有太多選擇，對於生活市集來說，能否推薦好東西、價格和品質是否已經被篩選更是重要，因此，生活市集將進行時時查價和真實評價收集，藉此切入不同的電商利基點。

對於集團旗下松果購物甚至是新成立的運動市集 IPO 時點規劃，郭書齊說，先觀察市場變化，再擬定未來策略。