〈2020百貨周慶〉百貨買氣強強滾 電商將祭美妝周慶搶食市場

各大百貨周年慶正陸續開跑，統一時代百貨台北店今 (26) 日指出，近來消費力道強勁，自周四活動開始至今來店人潮和業績大增 20%，遠百 (2903-TW) 同樣於 9 月 24 日開打，既有店力拚繳出 8% 成長，而在遠百信義 A13 加入後，成長目標更上看 15%，不過，富邦媒 (8454-TW) 也將加入戰局，9 月 29 日起 momo 購物網將推出專櫃美妝超級周年慶，訂下業績年增 80% 高標，恐侵蝕部分百貨業者的消費版圖。

統一時代百貨台北店表示，今年整合集團資源，首度與高雄夢時代購物中心同步展開周年慶，由於首 11 日強打化妝品滿 2000 送 300、全館指定櫃位滿 3000 送 400，搭配台灣 PAY 回饋率最高達 25%，是歷來最高回饋，有效帶動來客，首 3 日目前來客已成長 20%。

遠百則指出，今年周慶活動由台中大遠百打頭陣，緊接著 10 月 8 日由遠百信義 A13 接力，新竹大遠百 10 月 15 日登場，而板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百於 10 月 22 日啟動，10 月 29 日遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百加入，11 月 12 日由遠百板橋中山壓軸，近 1 個半月的戰線，目標既有店交出 8% 成長，業績上看 122 億元。

遠百說明，今年仍保持信心，力求打造更安心的消費環境，除了既有店點的高成長目標，由於遠百信義 A13 首度加入熱戰，預計整檔期成長 15%，業績突破 130 億元。

此外，百貨龍頭新光三越周年慶首波由 6 大店於中秋節當日開跑，屆時可望引爆新一波買氣。

不過，富邦媒表示，momo 購物網為即將到來的周年慶暖場，9 月 29 日起將推出專櫃美妝超級周年慶，瞄準消費囤貨朝，一口氣網羅逾 300 家知名美妝品牌、超過 1 萬 5000 件商品，預估推升相關業績年增 80%。

momo 站上銷售統計，9 月至今美妝保養商品銷售年增 70%，主要是因增加 10% 的品牌進駐，並帶動商品數增 30%。

儘管百貨來客熱絡，網購業者仍不忘在電商相對淡季期間分食市場，恐對百貨業者造成部分壓力。