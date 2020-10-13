〈元太展望〉訂單已看到明年首季 Q1營運不淡

電子紙大廠元太 (8069-TW) 董事長李政昊今 (13) 日表示，第 4 季電子紙閱讀器、電子標籤 (ESL) 需求仍強勁，下半年將優於上半年，且今年將是元太投入電子紙後成長最大的一年，訂單能見度最遠已看到明年首季，營運淡季不淡；法人估今年營收將超越 2017 年表現，突破 150 億元，攀上近 7 年新高。

法人估，元太第 4 季受惠電子閱讀器、電子標籤需求，營收可望維持第 3 季高檔。

李政昊表示，受惠疫情帶動的遠距商機，彩色電子紙閱讀器從第 2 季至今仍供不應求，電子標籤也受惠歐美各國防疫需求帶動，需求優於預期，目前訂單動能強勁，正加緊趕工出貨。

產能規劃上，李政昊表示，揚州後段印刷式彩色電子紙模組產能預計年底擴產完成，根據原先規劃，產能將較 6 月底成長 10 倍，將能滿足現有客戶需求，明年則將視客戶需求再評估擴產，電子紙材料今年在新竹、美國都有擴產計畫，預計明年中擴產完成，2022 年開始貢獻營收。

元太 9 月營收 15.35 億元，月增 1.2%、年減 12.9%，為近一年新高，第 3 季營收達 44.52 億元，季增 19.3%、年增 21.7%，攀上近 3 年單季新高；累計今年前 9 個月合併營收 111.05 億元、年增 9.2%。