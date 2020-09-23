〈電商擴跨境版圖〉網家插旗東南亞五國 搶攻中小商家海外賣貨新藍海

隨著東南亞市場網路人口規模和電商經濟強勁成長，台灣電商集團網家 (8044-TW) 旗下 PChomeSEA 今 (23) 日發表一站式東南亞跨境電商服務，將攜手東南亞 5 國在地領導電商平台，帶領台灣近百萬的中小企業走向海外、搶進東南亞市場。

網家說明，PChomeSEA 此次攜手的東南亞 5 國在地領導電商平台，除了網路家庭集團旗下自營的泰國 PChomeThai，還有越南 Tiki、新加坡 Qoo10、印尼 Blibli、馬來西亞 Youbeli 等網站，在結合在地電商合作夥伴的銷售通路及行銷資源後，可為台灣中小企業提供整合台灣集貨、寄倉、代理清關等國際物流完整代操服務。

網家董事長詹宏志表示，東南亞網路人口規模龐大、成長迅速，電商經濟成長力道強勁，而台灣擁有大量優質商品的條件，加上地緣有利於串連東北亞與東南亞，希望能提供完整的跨境電商服務，讓台灣廠商不需出門就能把商品賣向正在蓬勃發展的東南亞市場。

網家進一步說明，據資料顯示，2019 年東南亞已有 3.6 億名網路使用者，網路覆蓋率近 60%，且每年新增智慧型手機用戶以超過千萬的速度激增，旗下於泰國自營的 PChome Thai，提供泰國消費者可輕鬆以泰文選購近百萬台灣商品的服務，今年疫情爆發至今，訂單數和交易額成長超越去年同期高達 10 倍。

詹宏志說，PChomeSEA 此次與東南亞五大指標性電商網站的結盟，不僅能將 PChome 24h 購物在庫物件的銷售場域直接擴大到東南亞，PChomeSEA 也扮演台灣最大東南亞市場代營運商的角色，可為台灣商家完整解決跨境面臨的各項痛點。

PChomeSEA 總經理蔡文雄進一步指出，近幾年在泰國落地經營，對東南亞市場實際狀況的理解與掌握度幫助很大，這次在各國結盟的合作夥伴均為當地具領導地位的電商企業，預期很快將會迎來另一個 10 倍的成長。

PChomeSEA 此次的東南亞結盟夥伴中，Tiki 是越南營收最高的電商平台，在越南 13 個主要城市投入 33 個配送中心，Qoo10 是新加坡最大的電商平台，擁有超過 300 萬會員數，Youbeli 為馬來西亞唯一具備中文、英文、馬來語三語的電商平台，Blibli 則是印尼著名的 PT Djarum 集團成員，在全印尼擁有 20 座倉庫和 200 個配送中心。