〈財報〉遠距教學帶動PC需求 撙節策略奏效 戴爾Q2獲利優於預期

戴爾科技週四盤後公布第二季獲利優於預期，原因是消費者和企業業務的強勁表現彌補小企業客戶的疲軟，盤後股價應聲上漲 1.%。

第二財季 (7/31 止) 財報關鍵數據

營收：年減 3% 至 227 億美元

產品營收年減 7% 至 167.3 億美元 服務營收年增 10% 至 59.96 億美元

雖然營收較去年同期下降，但略高於華爾街預期共識的 225 億美元。

獲利優於預期，原因是該公司近期削減成本，讓毛利率高於預期。戴爾上一季實施凍結招聘計劃，全公司旅遊活動幾乎全被取消。該公司的設施成本也下降，因多數建物現在基本上空置，因此維修和冷卻費用可能比較低，但在今年稍晚業務恢復到正常狀況後，其中一些節省成本的行動效果可能會消退。

部門營收

客戶解決方案部門 (含 PC)：112 億美元，略較華爾街預期低了 3 億美元

消費者需求年增 18% 至 32 億美元，高於預期 商業營收年減 11% 至 82 億美元，遠低於預期

基礎設施解決方案部門 (ISG)：82 億美元，遠高於華爾街預期，反映出企業當季 IT 支出高於原本擔心的程度。

伺服器：年減 5% 至 42 億美元 儲存：年減 4% 至 40 億美元

戴爾旗下軟體公司 VMware(VMW-US) 營收：年增 10% 至 29 億美元，略高於華爾街共識預期的 28 億美元。

戴爾營運長 Jeff Clarke 表示，來自政府部門的訂單增加 16%，而來自消費者的訂單增加 24%，「因為家長、老師和校方為視訊學習的新領域做準備。」

由於校方和學生急著添購新硬體，戴爾低階筆電的交期較正常延長，包括 Chromebooks 和 Windows 機種，這也是整個 PC 產業面臨的問題，反映出關鍵零組件的短缺，尤其是顯示器和微處理器。

戴爾發現，使用公司直接管道的消費者數量增加了 56％，線上訂單增加 79%，主要受到消費大眾和電玩筆電的推動。

戴爾週四收高 0.48% 至 62.43 美元，盤後漲逾 1%。