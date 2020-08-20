付費電視綁售方式已過時！Verizon寬頻套餐搭贈Disney+、Hulu、ESPN+

Verizon 本週宣布，其高級無線網路顧客將可收看 Disney+、Hulu 和 ESPN+，不用加收任何費用，也沒有推廣截止日期，且訂閱者還能依據其方案獲得 6 個月到無限期的 Apple Music 服務。

Verizon 符合條件的無線網路計畫月費 45 美元起，將內容與無線網路捆綁在一起的想法並不新鮮，Mobile 上網吃到飽的顧客已可免費收看 Netflix 和 Quibi 內容，且 Mobile 也與運動網站 The Athletic 和 MLB.TV 合作，用戶可以免費獲得一年訂閱服務，這兩家通常訂閱年費要價 60 美元。在兩年前完成與時代華納的交易後，AT&T 也免費提供 HBO Max 給最頂級的無線網路顧客。

這些「免費」加贈的內容對媒體和電信業者來說是很重大的影響，在消費者對銷售「套餐」習以為常後，難道意味著舊時有線電視綁定內容的銷售方式即將成為歷史？

Verizon 認為，這趨勢是肯定的。

Verizon 消費者集團行銷和產品部門資深副總 Frank Boulben 本週受訪時表示，「目前媒體業務的價值鏈已經斷裂，內容扮演著關鍵角色，但這與過去我們更像多頻道影視節目發行人的方式大不相同，我認為再也不會回去舊時那種有線電視綁售方式了。」

Boulben 提到，現在「5G Home」寬頻方案半數以上用戶就只是訂閱高速網路，而完全沒有搭配任何影視選擇。

Verizon 拒絕評論目前其「5G Home」寬頻方案已有多少訂閱人數。

Boulben 表示，Verizon 選擇迪士尼 (DIS-US) 和蘋果 (AAPL-US) 合作是有特別理由，因為這兩家提供的內容特別有價值且具差異性，Verizon 鎖定了獨家交易，換句話說，AT&T 和 T-Mobile 無法再其無線網路方案中綁入 Apple Music 或 Disney+。