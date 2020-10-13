盤前財經大事搶先讀2020年10月13日

今日操盤前瞻

台灣 9 月稅收

美國 9 月 CPI

法說會：富邦媒、正文、台達電、啟碁、遠東新

路透：川普政府對台出售 3 項武器已正式通知國會

《路透社》週一 (12 日) 引述多位消息人士報導，川普政府已批准對台出售 7 項武器裝備中的 3 項，目前已通知國會、等待批准。閱讀全文...

台幣狂升金控獲利縮水 台新金唯一單月成長 15 家金控前 9 月賺破 3000 億元

15 家金控今 (2020) 年 9 月獲利全數出爐，由於 9 月股匯市波動劇烈，加上股息入帳進入尾聲，金控獲利明顯較前月下滑，只有台新金 (2887-TW) 唯一單月逆勢成長，不過，15 家金控前 8 月合計大賺億元，花三季時間就突破 3000 億元大關、達 3039.98 億元。閱讀全文...

〈東洋新冠疫苗〉明年 Q1 最多引進千萬劑來台 可供應 500 萬人施打

東洋 (4105-TW) 昨 (12) 日宣布，向德國藥廠 BioNTech 初步爭取到 3000 萬劑新冠肺炎疫苗的台灣代理權，首批 1000 萬劑疫苗預計明年第 1 季到貨，約可供應 500 萬人施打。閱讀全文...

〈國安基金功成身退〉只花 7.6 億元就把台股拉回萬點 護盤金額史上最省

國安基金委員會昨 (12) 日通過第 3 季財報，根據新出爐的財報，國安基金只在第 1 季就投入約 7.6 億元進場護盤後，就不再進場買股，創歷年以來金額最少的護盤紀錄，估算投報率約 33%，操盤績效落後大盤。閱讀全文...

〈南亞科法說〉今年資本支出 50 億元延至明年 不影響本季 1A 奈米試產

南亞科 (2408-TW) 昨 (12) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，考量整體市況，今年原預計的資本支出預算不超過 157.6 億元，其中 50 億元將稍延至明年，但不影響新製程進度，1A 奈米製程第四季將試產。閱讀全文...