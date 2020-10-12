電商淡季不淡 富邦媒、網家Q3營收創同期新高

電商業第三季處在相對淡季，營運表現仍不俗，富邦媒 (8454-TW) 今 (12) 日公布 9 月營收創同期新高，網家 (8044-TW) 則與去年同期近持平，兩大電商集團第三季合併營收均創同期新高，其中，富邦媒創單季第三高，網家則創單季第四高，進入第四季電商傳統旺季後，業績動能持續升溫可期。

富邦媒 9 月合併營收 49.6 億元，月減 9.55%，年增 22.3%，創同期新高，第三季合併營收 155.83 億元，年增 25.96%；累計前三季達 465.23 億元，年增 29.51%。

富邦媒表示，9 月成長動能來自旗下 momo 網路購物優異營運表現，年增 26.7%，業績已連 8 個月占總營業額超過 90%，而行動購物業績年增則達 40.4%；若以類別來看，健康休閒、居家生活、美妝保健均保有雙位數成長，增幅最高。

富邦媒進一步指出，9 月業績亮眼主要是雙 11 購物節的前哨戰《99 狂買節》買氣暢旺，9 月 9 日單日業績達 3.18 億元，緊接第四季迎來零售業旺季，目前 momo《16 周年慶》如火如荼進行中，積極與百貨業者搶食消費大餅，富邦媒看好將再繳出亮眼成績。

網家 9 月合併營收 30.02 億元，月減 22.3%，年減 0.65%，第三季合併營收 103.13 億元，年增 9.08%；累計前三季合併營收為 312.86 億元，年增 13.83%。

網家表示，旗下 PChome24h 購物是台灣電商唯一全系列 Apple 授權經銷商，由於 Apple 往年於秋季推出的新機發表延至 10 月亮相，已全面備戰，樂觀看待新機上市後，將挹注第四季成長動能。

網家 9 月持續推動一線品牌銷售策略，9 月購物季集結 500 大品牌，並同步成立「品牌旗艦館」專區，全力搶攻年輕化市場，成功帶動全站會員數突破 1200 萬，其中，25-44 歲年輕族群占整體會員比例 60%，網家期藉此優勢，衝刺接下來的採購旺季。